大學運動員 亞洲青少年三鐵奪佳績

【本報訊】香港大學的精英運動員獎學金得主Robin Elg（2021/22港大精英運動員）、彭詩雅（Brown Bailee）（2018/19港大精英運動員）、和賀詩樂（Hall Charlotte）（2023/24港大精英運動員）代表香港隊，在6月24及25日於日本名古屋舉行的亞洲U23及青少年三項鐵人錦標賽獲得佳績。3位港大運動員聯同伍泰龍在混合接力比賽中表現卓越率先衝線贏得金牌。

期待三鐵未來有更出色發展 在男子U23組別的半奧運距離項目中，代表香港隊的Robin Elg發揮出色，勇奪金牌。在女子U23組別中，彭詩雅在游泳項目表現出色，在單車項目中保持優勢，一路領先至最後跑步環節，成功拋離大部分對手，為香港隊贏得一面銀牌。

香港大學運動中心體育發展經理盧嘉琪表示，很高興看到賽事在疫後陸續復常，讓運動員有更多鍛煉及比賽的機會。中心總監謝家德為三項鐵人運動員獲取優異成績感到自豪，稱讚團隊多年來一直表現出色。謝家德又稱，透過「精英運動員推薦計劃」及「頂尖運動員入學計劃」，港大成功吸納了很多優秀的三項鐵人及其他運動項目的運動員，期待三項鐵人項目未來在港有更出色發展。