周末書展人山人海 商家變招吸財

【本報訊】書展昨日來到第4日，場內場外人山人海，更出現排隊「長龍」，有不少市民帶同一家大細，拉着行李箱到場買書。有家長表示，預料會花千元購買心頭好；有參展商認為，今年人流較以往遜色，料銷情與過往相若；有主打旅遊書的書商則透露，生意較以往升15%至20%，而因應移民潮，更多了港人購買與英國相關的旅遊書籍。

傅太說，花了300多元購9本圖書，當中大多為小說，均屬兒子喜愛種類，包括福爾摩斯。至於同行的朱太亦同樣花了300多元，購入多本圖書。她說，大多書商推出折扣優惠，自己手上的「戰利品」亦分別以八折及半價購入，「最平亦只係10蚊本」。

銷情不一 有人歡喜有人愁 此外，場內亦看見不少中學生蹤影，即將升讀中三的陳同學說，自小已喜歡看書，惟過往受疫情影響，未有機會逛書展。她指，自己特別喜歡偵探及愛情小說，故花了160元購入了一本與殺人犯心路歷程題材有關的書籍，之後或會看其他種類書籍，譬如漫畫，預算約500元內。

參展書商馮生說，自己已參展多年，主力賣旅遊書，暫時銷情理想，較以往升15%至20%，每日約賣出300至500本。他指，除日本外，近年多了市民購買歐洲國家旅遊書，尤其是英國，相信或與近年所掀起的移民潮有關，而出版商亦有對內容進行調整，包括搜集更多英國熱門移民城市資訊。

另一名參展書商劉生則主力賣兒童英文書，他認為，今年場內人流較疫情前少，相信是通關後不少市民外出旅遊有關，即使書展以「兒童書」為主題，惟對銷情實際幫助不大。他說，以兒童小說最為暢銷，每日可賣逾千本，最高消費額達4,000多元，惟仍預料整體生意額或與以往相若。