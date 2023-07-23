洩密為招攬私補 38歲中學男師被捕

涉違反考評局條例 香港中學文憑試（DSE）放榜結果已塵埃落定，但早前有社交平台「小紅書」用戶上傳應屆DSE「機密」評卷參考，結果引發軒然大波。執法部門在本月中旬接獲考評局轉介後，分析情報鎖定涉案人士身份，至上周五拘捕一名中學男教師，相信他是為了招徠學生報讀私人補習班，不惜把洩密當成「賣點」。據了解，被捕人士不屬於閱卷員或考評局職員，人員正追查他從何種途徑獲得相關文件，不排除稍後會有更多人被捕。

今次洩密事件嚴重違反考評局守則，執法部門於本月14日接獲局方報案，得悉有人於今年5月及7月期間，分別兩次於「小紅書」自稱為香港中學文憑試閱卷員，並上傳應屆文憑試「中國語文 卷二」寫作考試之評卷參考，涉嫌洩漏考評局機密文件。人員高度重視案件，經深入調查後，至上周五掩至深水埗一處住所，以涉嫌違反《香港考試及評核局條例》，拘捕一名姓黃（38歲）男子，同時檢獲多部手機、平板電腦及手提電腦，懷疑與案件有關。

非閱卷員 正追查文件來源 調查人員表示，黃是一名本地中學全職教師，本身並非其一直標榜的閱卷員，更非考評局職員，懷疑有人企圖利用機密文件作「賣點」，吸引學生報讀私人補習班，並且從中獲利。被捕人士已被扣留調查，人員正循機密文件的來源等多方向展開追查，不排除有更多人被捕。

據了解，引發洩密風波的「小紅書」用戶名稱為「DSE 5**王老師」，他自稱是中大中文系畢業，擁有10年執教日校經驗，「熟悉考評，內部培訓常客、閱卷員、研究數千試卷」，並屬於應屆「中文科閱卷員」。為增強「說服力」，有人更在平台上公開上述評卷參考，當中文件抬頭寫有「機密（只限閱卷員使用）」的粗體字句，更揚言「8月希望可以分享更多」，似乎打算進一步透露更多不能公開的細節，事件引起大眾關注。

考評局表示，由於案件已交由執法部門處理，暫時不便評論個案。局方重申，一向十分重視公開考試的保密和公平性。根據《香港考試及評核局條例》，所有獲考評局委任或聘用的人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密，包括其考務職員的身份等；相關保密規定不設時限。根據香港法例第261章第15條，任何人如違反以上規定，最高可被判處罰款2.5萬元或監禁6個月。