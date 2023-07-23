廣深第二高鐵工程明年開展

【本報訊】廣深第二高鐵最快明年開展工程，未來規劃將經前海南延銜接到深圳北站，連通香港。根據最新規劃，廣深第二高鐵「東莞中心站」基本確定選址南城蛤地，建成後來往廣州及深圳機場僅需20分鐘；而高鐵未來可望接上港深西部鐵路項目，連通交椅洲人工島及香港國際機場。

穗深港機場有望互通

目前廣深第二高鐵全程線路走向大致明確，主要有5個車站，分別是「廣州北站」、「白雲機場」、「魚珠站」、「東莞南城蛤地（東莞中心站）」、「深圳機場」。此外，廣深第二高鐵亦會經不同方向連通香港，包括向南利用深茂高鐵正線連至深圳西麗樞紐，通過深茂高鐵聯絡線至深圳北站從而連通香港；以及銜接穗深城際的「深圳機場至前海段」，經前海站南下與港深西部鐵路連通，再聯繫到本港的交椅洲人工島及香港國際機場。