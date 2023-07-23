司機憂易通行斷線 紅隧今起大考驗

日均車流量逾10萬 運署啟動緊急協調 紅磡海底隧道今晨5時起實施「易通行」，有不少職業司機仍未能自動繳付隧道費。運輸及物流局局長林世雄表示，易通行先後已在多地實施，至今整體運作大致暢順，但考慮到紅隧是全港車流量最高的行車隧道，形容要在此推行一項革新措施是一項挑戰，故運輸署和執法部門將於今明兩日啟動緊急事故交通協調中心，並加派人手，應付突發情況。

林世雄昨日在網誌表示，易通行自今年5月7日起，先後在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道實施，整體運作大致暢順，同時亦對改善交通有一定效用，惟紅隧繁忙日子的平均每日車流量超過10萬架次，故認為要在紅隧推行一項革新措施是一項具挑戰性的任務。

下月東隧西隧陸續實施 林續指，運輸署及其他部門連月來不斷在紅隧現場進行測試，即使面對不同的天氣狀況，包括颱風來襲及路面擠塞情況，易通行的各項系統皆運作暢順。至於運輸署和執法部門亦早已敲定臨時交通措施的安排，在紅隧實施易通行後的第一個工作天，啟動緊急事故交通協調中心。

他又提到，繼紅隧後，政府計劃下月於西區海底隧道和東區海底隧道陸續實施易通行，並在今年內於餘下的大老山隧道及香港仔隧道有序地實施易通行。目前運輸署已向登記車主發出接近80萬張繳費貼，大部分車主已開通易通行戶口，提醒尚未安裝完成的車主可瀏覽易通行網站，或致電24小時客戶服務熱線求助。

他強調，推展易通行不停車繳費服務，是香港推動智慧出行的其中一個重要舉措，不會奢望單靠實施易通行便可以解決繁忙時段過海隧道擠塞的問題。但實施易通行，是政府將於今年內在3條過海隧道實施「分時段收費」的先決條件，相信有助日後改善繁忙時段過海交通擠塞的情況，對整個社會均會帶來裨益。

至於待易通行全面實施後，隧道收費廣場會改作其他用途，為公眾提供便利。以香港仔隧道為例，會在已拆除的收費亭相關位置興建巴士轉車站，以改善乘客候車空間及巴士網絡效率。路政署已就有關建議諮詢區議會，並已進行初步設計，包括搜集地下管道設施、現有結構等資料，並將根據既定程序進行工地勘測、詳細設計、撥款申請、招標及施工等工作。

林世雄