醫健：伶牙俐齒：刷得乾淨都有牙周病？ 唔刷牙又無牙周病？

黃小姐今年45歲，上個月被診斷為嚴重牙周病。早前她赴診時指着她丈夫不解地和不停重複問：「點解我刷得咁乾淨都有牙周病？點解佢晚晚唔刷牙又無牙周病？」顯然對牙周病的成因了解得不全面，也可能對「晚晚唔刷牙」的丈夫沒患病感到少少不忿。

其實黃小姐的了解也不是全然錯誤，起碼她認知到牙周病是跟乾不乾淨有很大關係。首先，細菌會在口腔中孳生，形成牙菌膜。牙菌膜在牙齦邊積聚，然後引起牙齒周圍組織 （包括牙齦、牙槽骨）感染，發炎然後破壞。這是最基本的牙周病成因。

過分刷牙未必乾淨 要回答黃小姐的問題可以從幾個切入點去探討。第一，大家自覺刷得很清潔，是否真的很清潔呢？牙齒向外的表面刷得佳，很多病人也能夠做到，甚至刷得過分導致有刷蝕的情況。但是，牙縫間的地方；大牙的外側內側或是智慧齒附近的位置都是病人很常遺漏的部分，也是經常出現較嚴重牙周病的地方。

第二，除了口腔衞生以外，也有不同的情況會增加患上較嚴重牙周病的風險。其中以遺傳、吸煙和糖尿病為最主要風險因子。簡單舉例，如果病人有牙周病遺傳傾向，即對牙周病細菌攻擊的抵抗力較弱，比較小量的牙菌膜積聚已足夠導致牙齦牙骨破壞，因此口腔清潔與否不會是有沒有牙周病的唯一因素。

第三，其實她的丈夫未必沒有牙周病。有沒有牙周病需要牙醫詳細檢查，才可以作出診斷。基本檢查包括牙周袋探針測量和X光檢查。用自己的感覺去判斷有沒有病是不準確的，若要等牙齒開始鬆脫、咀嚼開始困難才求醫就已經太遲了。

牙科醫生陳溢謙