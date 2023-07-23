煙草列毒品 學者促決斷 議員憂剝奪選擇權

加煙稅加警告 無煙城市掀爭端 港府發表《控煙策略諮詢文件》，有關內容包括擴大禁煙區、禁止「邊行走邊吸煙」的行為、持續加煙稅、煙包健康警告面積由85%擴大至100%等，惟建議出台後引起社會討論。香港吸煙與健康委員會委員、香港大學公共衞生學院副教授何世賢甚至認為，煙草產品應被列為毒品，煙草毒害市民多年都未被禁止實屬荒謬。

何世賢表示，距離2025年達到吸煙率降至7.8%的目標已時間無多，若盡快實施文件內的政策，相信有效降低吸煙率。他又舉例，若禁止某一日期後出生的人士，食生果蔬菜、看電影等屬不合理；若禁止他們買煙草產品，是不容許傷害自己，故不認為是剝奪人權。部分現行政策下，私家車駕駛者必須使用安全帶、疫情期間一度禁止沒有注射疫苗人士堂食等，反映公共衞生議題不是絕對的自由。

二手煙影響呼吸道 批發及零售界議員邵家輝則表示支持減少吸煙者的方向，但控煙方法則需要商量。他質疑高煙稅令基層巿民減少選擇權，做法是否公平？他認為控煙方法不應過於極端，舉例可用罰款阻嚇隨街亂拋垃圾的人，但若將罰款提高至10萬元就不會贊同，擔心若控煙工作做得過於極端，會影響市民選擇權。

邵家輝又質疑，禁止向2009年後出生的人士售賣煙草產品，決定其選擇權的做法。他又指香港已禁止加熱煙及電子煙，如實施相關措施，則有關人士將來完全沒有選擇權。

邵家輝指發達城巿吸煙率高達百分之廿幾，香港若成為完全無煙城巿，會否成為唯一一個不讓吸煙人士來的地方，屆時將對香港經濟影響甚大。他認為可採取現行的控煙方法，讓人自行決定是否繼續吸煙。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華則稱，吸煙除引致長期肺病外，小童亦會因吸入二手煙影響呼吸道或引發哮喘，呼籲家長為子女戒煙，對當局加強控煙表示支持。