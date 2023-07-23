承建商超低價請人 生手雜工唔識落震

【本報訊】有資深石屎工人估算，以現時熟手一工2,000元計算，一個4至5層高大樓工程計算，需要4、5個工人進行石屎灌漿工序，以行內知悉「精進建築」以超平價搶標的情況，根本無可能請到熟手工，惟有以約半價1,000元聘用生手，甚至雜工來做工程，「佢哋連落震都唔識，所以咪一個個蜂巢囉！」

「警告信無用 夠平就畀你」 該資深工人的分析，正好引證了為何近期屢次出現蜂窩石屎的情況，更解釋要讓灌石屎工序更完美，在現時天氣酷熱的情況，少一個步驟都不行，「大熱天時鋼筋都曬到辣手，灌漿時水分好易蒸發，未到底已乾；所以要灑水令鋼筋降溫先落漿，但天氣熱到死，生手唔知情況，鬼會幫你慢慢灑水，落完漿就去避暑啦！」

亦有資深建造業管工直言，建造業的陋習多如繁星，分別只在是否影響整個工程項目的安全。他舉例說，在港島東區一個住宅地盤，為升降機槽外觀加裝工程時，當用鑽頭作加固時，才發現原應有200毫米厚的牆身，少了50毫米厚，加鑽時已輕易貫穿牆身。

管工指該項目當時已取得「滿意紙」，認為屋宇署應察覺牆身有偷工減料，惟在行頭內搭膊頭情況屢見不鮮。因此，哪怕是「精進建築」接連被揭發工程質量問題，仍然可「中標」政府工程，「發幾多封警告信都無用，價低者得，夠平政府自然就畀你。」