雜工落石屎淪次貨 消防局牆身似蜂窩

價低者得監管粗疏 精進又惹禍 政府監工「得過且過」，隨時連自家建築物都保不住！「精進建築」地盤又出事，繼香港大學校園地盤工程後，佐敦渡華道消防局大樓地盤，大樓牆身石屎蜂窩再現，建築署向精進書面警告，並要求作出修繕。有工程師質疑承建商再次平價僱用同一批低質素工人進行工程所致，而建築署要加強監管，以免影響樓宇結構。

繼6月底中科監察主席潘焯鴻在社交平台圖文並茂地揭發，正興建中的香港大學「西高山校園重建計劃」大樓，建築物部分樑柱、牆身石屎現「蜂窩狀」，部分更鋼筋外露。校方及後確認自4月起曾向承建商「精進建築」發出多份現場備忘錄及警告信；而精進建築則就事件入稟高院，民事控告潘及其公司誹謗，要求對方賠償，並要法庭頒令禁制對方再作出相關言論，要求對方將言論下架，同時要求對方道歉。

署方指已要求修繕並發警告 然而不足一個月，本報收到工程人員爆料，提供兩張類似港大「蜂窩石屎」的牆身照片，並附上工程編號。建築署向本報確認，涉事直身柱是位於渡華路建築署的工程地盤，工程編號為175BF。事實上，該地盤早於2021年亦被發現出現沉降超標，因影響地底鐵路而急煞停。

建築署續稱，涉事的直身柱及附近位置正進行拆板工序，原預計7月下旬完成。對於本報查詢發現鋼筋外露及蜂窩石屎的確實日期時，署方未有正面回應，僅指發現柱身頂部鋼筋外露後，已即時要求承辦商提交糾正方案予註冊結構工程師審批，並須在其監督下進行修繕；且就有關個案向承辦商發出書面警告，並會反映在其季度表現報告，以供當局持續監察及評估承辦商在工程的整體表現。按既定機制，相關紀錄亦會影響承建商日後於工務工程項目中標的機會。

惟對於本報進一步查詢消防局大樓的牆身石屎情況，是署方主動發現，還是經本報查詢後才調查時，署方僅指會每3個月就承建商在工程質量、進度、工地安全及環境污染控制等10個項目的表現作出評核及撰寫報告，未有正面回覆。建築署又說，項目原預計去年12月完成，但受疫情及惡劣天氣等因素影響，預計將延至於2023-24年度才竣工。本報向精進建築查詢事件，但未有回覆。

潘稱鋼筋不尋常U形 促了解 記者將工程人員爆料提供的工地相片，給予潘焯鴻了解。潘直言，出現類似港大工程的蜂窩石屎情況，不禁令他懷疑承建商再次平價僱用同一批低質素工人進行工程。他更強調，理應有建築署代表同場監察工序，以確保除工人「落震」（即震動泥漿）以避免出現氣孔外，亦要確保水泥與夾板會有約25毫米的距離，以免黏板。

然而，根據照片情況，蜂窩水泥的成因是「落震」不足，甚至出現黏板令牆身鋼筋外露。潘更指牆身鋼筋不尋常地出現太多「U形」鋼筋設計，認為建築署有必要再仔細了解，以免影響樓宇結構。記者梁愚瀚

渡華道消防局大樓地盤，牆身出現石屎蜂窩。 港大重建工程質量問題：建築物部分牆身鋼筋外露問題嚴重。 精進建築地盤又出事。 潘焯鴻 港大重建工程質量問題 ：港大校園地盤柱身呈石屎蜂窩。 消防局大樓設計圖。