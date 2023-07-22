龍七公：壓力大健康毀 反思移民何價

2019年黑暴過後，香港掀起了波瀾壯闊的移民潮。尤其英國移民門檻最低，只要手執BNO便能移居當地，兩年間已吸引14.45萬名港人以此途徑移英。與此同時，亦有部分港人選擇移民「紙水」較低的東南亞國家，馬來西亞因為本身有華人社區，成為移民熱門地之一。

筆者一位好友，與其丈夫和兩個剛升小學的兒子申請馬來西亞第二家園計劃，終於在去年獲批。其夫原本在本港一家外資公司工作，月薪超過10萬元；而筆者好友則在貿易公司擔任中層管理人員，兩公婆月入十多萬元，早就有自置物業，一家四口本來生活安穩，其樂融融。殊不知因為一個移民馬來西亞的決定，生活以至健康都起了翻天覆地巨變。

其夫辭掉高薪厚職，帶同兩個兒子先行到當地居住和入學。筆者好友本來也計劃辭職相隨，但其任職公司開出條件，同意她港馬兩邊飛，逗留香港數星期，便容許她到馬國逗留數星期「遙距」工作。由於其夫辭職後沒有收入，雖然賣樓獲得一筆現金，但念及兩子年紀尚小，她決定答應公司條件。

無奈好景不常，如此「空中飛人」生活，開始令她疲於奔命；更要命的是，其上司向她暗示，公司將會在本地招聘人手取代她，意味她隨時被炒。在港期間沒有丈夫和孩子陪伴，只能暫住娘家，令她倍感孤單。壓力在不知不覺間過了臨界點，她日前不適求醫，確診患上癌症，頓時晴天霹靂。

儘管對於好友遭遇大感心痛，但亦不禁令筆者反思移民何價。原來她和丈夫事前從未踏足馬來西亞，純粹覺得馬國入場費不高，居住環境和教育資源不錯，物價又低，便貿然決定移居當地。移居地點也非吉隆坡一線城市，而是二線城市，儘管社區內大都是華人，但人生路不熟，沒有朋友，沒有社交生活，令她無法適應，加上工作壓力大，終於令身體不勝負荷。

而移民最大原因，只是不想讓兒子在港接受「洗腦教育」，筆者聽罷只能喟然而嘆。香港這一波移民潮跟過去截然不同，過去港人移民都有充足準備，事前必到當地視察，安排好居所和教育，而且各國移民門檻不低，欠缺經濟能力的移民申請不可能被接納。

現在則不同，出於中美角力的大環境，西方國家經濟又不景，降低移民門檻搶人搶資金已成常態。許多香港人沒有細想便倉卒啟程，不惜放棄香港一切，到頭來無法適應，回頭已晚，悔不當初。

洗腦教育 實太主觀 更何況，馬來西亞的第二家園計劃，入境簽證有效期僅為10年，嚴格來說不算是移民計劃。而所謂「洗腦教育」更是非常主觀，事實是所有國家都有自己的國民教育，若說愛國就是洗腦，不如說香港人過去被英美洗腦太甚，連祖宗都不認。

姑勿論如何，移民是人生大事，絕非兒戲。筆者除了為好友送上祝福，亦盼有意移民的港人三思。