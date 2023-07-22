激濁揚清：美國大兵闖北韓太奇詭

駐韓美軍士兵特拉維斯‧金在板門店共同警備區參觀時，突從南韓一側越過軍事分界線進入北韓。美國官員證實，特氏早前因犯襲擊罪而在南韓入獄，獲釋後原定送返美國接受軍方紀律處分，但被帶到仁川機場後擅自離開，前往板門店。此事絕對耐人尋味，隱隱透着些奇怪。

首先，一個需要返美接受軍方紀律處分的人，竟然由美軍人員押解到仁川機場後，便因所謂押送人員沒有機票、美國軍方亦不認為他有潛逃危險，而任由當事人獨自進入航廈，享盡「Me Time」，結果他真的「逃走」。你會信老美真的因為要省下那區區機票錢嗎？2016年，台灣警方及移民署專勤隊，將香港荃灣工廈水泥封屍命案着草嫌犯押到桃園機場，台、港兩地執法人員不但在登機空橋及機艙門口進行身份確認並移交犯人，當時機上還有至少9名港方便裝執法人員坐在機艙不同位置看守，飛機抵港後才作出拘捕。美軍辦事竟會如此甩轆？實在讓人大開眼界。

再說，報道指特拉維斯‧金因為犯襲擊罪而在南韓入獄，惟此人卻曾獲得國防服役獎章、南韓國防服役獎章和海外服役綬帶。他究竟是美軍的榜樣，抑或「犯事」背後隱含冤情？同樣教人大惑不解的是，據參觀板門店的團友憶述，特氏「哈哈哈」大笑後便越過軍事分界線。一個「成功」把握機會逃走的美軍，懂得報名參觀板門店並趁各人不察時越過三八線，他究竟是理智還是癲傻？

金母說：「我不知特拉維斯會做這樣的事。我為他感到非常自豪，只想他回家，回來美國。」她是為兒子被指犯襲擊罪，因逃避處分而闖北韓感到自豪？美國大兵闖北韓多個環節均出現奇詭處，並非一句「美軍正調查朝方是否早知金會投誠」便能帶過。