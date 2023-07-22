筆下風雲：分而治之 中國識玩

剛度過100歲壽辰的美國前國務卿基辛格突然出訪北京，先後跟國防部長李尚福和中央外辦主任王毅見面。外界都關注他能否得見國家主席習近平，說時遲那時快，習近平隨即在北京釣魚台國賓館會見了這位「老朋友」，雙方言談甚歡。

事實上，習近平早前已經講過，中美關係的基礎在民間。此次老朋友到訪，得到北京最高層接待，跟現任國務卿布林肯訪華只獲「訓話式」對待，簡直不可同日而語。熱民間冷官方，可見北京言行極之一致。說「格老」來自民間並不為過，儘管他名聲甚響，但早就退下火線，並無官職在身。而美國一眾國會議員、尤其共和黨議員，對他此行更是冷嘲熱諷，直指他已沒有影響力，無力改變美中現狀，北京亦不會接納其意見云云，是耶非耶？

作為上世紀70年代中美關係正常化的推手與見證者，基辛格訪華已上百次，對中國國情十分熟悉，他自是不想一生的「豐功偉績」隨美中關係轉差而付諸東流，戮力促進雙方溝通，顯然是他此行目的。而北京亦不吝釋出善意，皆因「分而治之」並非只有美國懂得玩，中國一樣可以。對於來自民間的美企大老闆，如蓋茨、馬斯克等，中國以禮相待；對於跟中國打了幾十年交道的基辛格，中國更視之為老朋友。而華府高官來訪，中國亦不會關上大門，故布林肯之後有耶倫、耶倫之後有克里，甚至商務部長雷蒙多都有意訪華，惟「熱度」截然不同。將民間和官方分開看待，正是北京對待美國的策略。

然而軍事方面的直接溝通始終未能打通，美防長奧斯汀多次求見李尚福皆不得要領，反而基辛格輕易得見，可知中國的底線仍擺得很硬。中美軍事要恢復溝通，先解除李尚福的制裁，並扣好「台灣」這中美關係的第一顆鈕扣。