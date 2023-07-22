強詞有理：另類崩潰論

中國今年上半年經濟增長5.5%，其中第二季增長6.3%，明顯高於第一季4.5%的增速。按道理說，作為一個龐大且相對成熟的經濟體，能有如此增幅，已經相當難得。但外界並不買帳，認為上半年經濟數字不如市場預期，因此出現各種唱衰的聲音，有人形容中國經濟失去動力，有人聲稱中國經濟已經見頂，甚麼奇談怪論都有，可以稱之為「另類崩潰論」。

其實，市場預期這種東西根本不靠譜，這年頭專家學者不乏濫竽充數之輩，當中不少更帶着政治偏見，對經濟前景尤其是中國的預測往往離題萬丈。最經典的是那位華裔美籍學者，早在20多年前就斷定中國即將「崩潰」，結果呢？中國不但沒有崩潰，反而持續高速發展，一躍成為世界第二大經濟體，令美西方焦慮不安。「中國崩潰論」早就成為國際笑話，但那位所謂學者不以為恥，反以為榮，至今還在大放厥詞。這種人靠譁眾取寵吸引眼球，勝在臉皮夠厚。

顯而易見，近期唱衰中國經濟的聲音就有不少是非理性的，是帶有政治偏見的，他們戴着有色眼鏡看中國，自然不可能得出正確判斷。無可否認，中國經濟發展並非一帆風順，目前確實遇到一些困難，包括內部需求不足、信心偏弱、一些領域風險累積，加上外部經濟低迷、出口不振，以及美國無理打壓等等，這些問題都必須正視。近日內地推出扶持民營經濟的《31條》，月底還將出台其他穩定經濟的措施，正是為了刺激內部需求，抗衡外部逆風。面對經濟轉型，降速提效已成新常態，不值得大驚小怪。

不管怎麼說，中國仍是全球主要經濟體中增長最快的國家之一，對世界經濟增長的貢獻率遠遠超過G7國家的總和，這些都是事實。如果說中國經濟失去動力，西方國家豈不是更加糟糕？美國靠印鈔和發債度日，德國由工業強國變成工業弱國，英國甚至要向新移民開刀來補貼公務員加薪，難道這些國家的日子會比中國更好過？經濟前景會比中國更樂觀？

近年經常有人討論中國GDP會不會超越美國、何時超越，有人則認為永遠也不可能超越。其實這些討論並沒有太大意義，中國從來都是走自己的路，做自己的事，GDP能否超越美國不重要，重要的是實現民富國強的復興目標。如果按購買力平價計算，中國早已是世界最大經濟體。