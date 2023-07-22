龍吟虎嘯：老美一條道走到黑？

在中美博弈關係緊張、火藥味濃烈的今天，前國務卿基辛格可說是美國芸芸政客中稀有的「主和派」。現在，美國政府、國會、五角大樓內充斥喊打喊殺，要在短則3年5年、長則10年8年內把中國打垮的「主戰派」。當然，身為美國政客，不論主戰主和，都是為了美國利益着想，不過區別在於當今形勢下，主戰對美國不利、對中美不利、對世界穩定和平不利；主和對美國有利、對中美有利、對世界有利。

基辛格主和與中國確立的「中美和則兩利，鬥則雙輸」外交方針相契，這是百歲高齡的基辛格訪京受到重視和歡迎的最大原因。正是因為基辛格主和，避免中美發生軍事衝突，他見到的第一位中國官員是國防部長李尚福上將，雙方談的就是避免打仗。基辛格表示，中美雙方應消除誤解，和平共存，避免對抗。他指美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價，戰爭不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。

基辛格這番話對李尚福部長講實乃多餘，他應該對美國總統拜登講。在中美間搞戰爭風險、製造軍事摩擦的從來是美方，解鈴還需繫鈴人，只要美方停止挑釁和製造摩擦，收回打壓中國的政策，中美之間就「天下太平」，就能和平相處。然而這個道理，拜登政府和多數政客是聽不進去的，至少在碰得頭破血流之前是聽不進去的，甚至還會「一條道走到黑」。

為甚麼會這樣呢？一是帝國主義的本性改不了，帝國主義就是戰爭。二是美帝狂妄自大，低估對手，錯估形勢，總以為打遍天下無敵手。三是繼續百多年來的套路，用發動戰爭轉移視線，解決經濟危機和國內矛盾。四是陷入「大國競爭焦慮」不能自拔，篤信「先下手為強，後下手遭殃」。有了這四條，美國政客、拜登政府是不會相信、接受中方一再提出的「中美之間應該相互尊重，和平共處，合作共贏」，他們還會認為基辛格迂腐、過時、老糊塗。