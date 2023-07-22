政情：街市見吉位 潘佩璆話唔興煮飯仔

潘佩璆

疫後復常，生意反而更加難做！勞工界前議員潘佩璆察覺到某公屋街市位置方便，食品新鮮、價格相宜，但近期竟陸續有攤檔結業，佢認為現象係反映港人嘅飲食作息，已經發生好大嘅變化。

話單位細 廚房難煮食 潘佩璆喺社交平台貼文，話早幾日八號風球，佢到附近嘅公屋街市逛逛，眼見約30個檔位當中，「吉」位佔咗6個。佢話該區嘅人口並無減少，香港經濟狀況即使談不上十分好，但總比過去兩年好。然而售賣日常食材都捱唔住，皆因到街市買餸自己煮嘅人少咗。佢話80年代以前，打工仔比較早收工，最遲晚上7點多，已經齊齊歸家食晚飯。後來打工仔嘅下班時間推遲咗，愈來愈多人在外用餐。而隨住樓價飛漲，單位面積愈住愈細，好多住宅嘅廚房只係聊備一格，難以真正用於煮食，於是出現愈來愈多「無飯家庭」。

長達3年嘅疫情，大家都唔敢或不能出街食飯，於是幫襯兩餸飯、三餸飯，甚或叫外賣，又或者去街市買餸「煮飯仔」，街市因而生意興旺起來，各區靠近傳統街市嘅店舖，都紛紛轉型成為菜檔、肉檔。如今疫情已過去，酒樓食肆又再擠滿人，在家煮飯嘅人少咗，街市恐怕又要打回原形啦。講到呢度，潘佩璆慨嘆港人真係咁鍾意出街食飯？還是迫於無奈，不能享用「住家飯」呢？