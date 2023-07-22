政情：化身入境處大使 大專生服務市民

喺各口岸講解旅遊資訊

入境處尋日喺社交平台分享上述消息，幾位大使都係正就讀或剛完成大學課程學生或準畢業生，佢哋抱着學習心態，喺小組同事密集式嘅教導下積極參與活動。另外，實習期間佢哋獲安排到香港國際機場、港珠澳大橋香港口岸，向市民講解外遊安全資訊以及國家嘅領保工作；同時，又聯同外交部駐港特派員公署嘅代表，喺香港女童軍總會舉行領保宣傳講座。