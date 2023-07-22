政情：化身入境處大使 大專生服務市民
服務備受港人讚揚嘅入境事務處，適逢暑假邀請年輕新一代為市民服務。數名「入境事務處青少年領袖團大專生隊」嘅成員，近日加入「協助在外香港居民小組」實習以體驗日常工作，並獲委任為「青少年領保宣傳大使」，參與入境處推廣國家領事保護（領保）嘅宣傳工作，幾位大使更把握機會增廣見聞，裝備自己。
喺各口岸講解旅遊資訊
入境處尋日喺社交平台分享上述消息，幾位大使都係正就讀或剛完成大學課程學生或準畢業生，佢哋抱着學習心態，喺小組同事密集式嘅教導下積極參與活動。另外，實習期間佢哋獲安排到香港國際機場、港珠澳大橋香港口岸，向市民講解外遊安全資訊以及國家嘅領保工作；同時，又聯同外交部駐港特派員公署嘅代表，喺香港女童軍總會舉行領保宣傳講座。
除此之外，有份參與「共創明『Teen』計劃」嘅青少年，亦於上周獲邀參觀小組嘅1868熱線中心。幾位大使藉此機會，向青少年們分享自身經驗，鼓勵努力向上，積極參與社區活動。作為「青少年領保宣傳大使」，幾位大使都話非常珍惜今次工作機會，並覺得「好有使命感」，一齊協助推廣國家領保嘅宣傳工作及支援市民大眾。
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