政情：樓宇事故倘追究法團 勢爆離職潮 無人敢選

驗樓難證安全 朱子洛嘆牙煙 香港人口密度高，樓宇外牆一旦有飾面或石屎剝落，好大機會傷及途人。繼旺角寶安大廈冧石屎之後，西灣河麗灣大廈日前亦出現同類事件，仲砸親途人添！傷者雖無性命之虞，但油尖旺區議會副主席朱子洛就以「牙煙」嚟形容事件，指有關樓宇雖有待修葺，但已遵照當局要求，完成驗樓確認結構安全，但竟然仍有石屎墜落，當中到底出咗乜嘢問題呢？

不同於旺角寶安大廈一直未有遵從強制驗樓通知，朱子洛話麗灣大廈係樓宇更新大行動2.0第一類別樓宇，已按當局要求完成驗樓令，正在安排維修工程㗎啦！朱質疑，既然完成驗樓令，確認結構安全，咁又點解會冧石屎嘅？佢不禁聯想到去年Mirror演唱會意外，話事前都有人檢查過都係話冇問題，最後發生事故要調查係咪有刑事責任，朱話唔知麗灣大廈係咪都係類似情況，要專門調查吓咁呢？

促署方檢討驗樓令 麗灣大廈冧石屎砸親途人，執法人員將事件列作「容許物件從高處墜下」，暫未有人被捕，睇番寶安大廈嘅法團主席則被帶走問話，雖然暫時未被起訴，但朱就話事件令大家人心惶惶，畢竟法團主席只係義務性質，若果要負上刑事責任，會否觸發法團嘅辭職潮？又或者無人敢「擔起大旗」，肩負大廈管理工作，以致出現惡性循環，更多樓宇出現疏於管理、日久失修嘅情況？佢呼籲政府要有清晰指引，向公眾發出明確訊息。佢又話，強制驗樓令有畀法團同業主兩種，麗灣大廈冧石屎嘅簷篷位置係咪公用、法團有冇購買第三保都係至關重要嘅問題。

朱又提到油尖旺區議會周二開會，就寶安大廈事件討論期間，屋宇署代表話現時都未知道2014年向寶安大廈發出強制驗樓令之後，署方有冇跟進情況，而寶安大廈都唔包含喺過去發出嘅清拆令之內，所以會上好多區議員都擔心，社區內係咪有具潛在危險樓宇但未被發現嘅情況。針對依家全港4,800幢樓宇未完成強制驗樓通知，屋宇署代表話未完成嘅後果主要會以釘契為主，不過朱就質疑做法對業主是否有阻嚇力，事關自住樓宇，釘契係冇任何作用。佢認為屋宇署一定要檢討強制驗樓計劃嘅問題，確保計劃可以真正檢測到危險嘅樓宇咁話。

朱子洛