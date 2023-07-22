繞道死火 司機站車尾險變「三文治」

【本報訊】有網民於昨日凌晨上載一段車Cam短片，顯示時間為前晚深夜約11時，片首可見一輛巴士，沿觀塘繞道慢線西行往九龍灣方向，當駛至啟德郵輪碼頭對開，車長目睹一輛亮起「死火燈」的私家車停在前方，故此收慢車速及打右燈駛出中線。

尾車遭巴士擋視線 此時，慢線上尾隨巴士的另一輛私家車，司機疑因被巴士阻礙視線，在巴士轉線後始發現前方停有壞車，該壞車司機則打開尾箱站在車尾耷低頭撳手機。幸好千鈞一髮之際，行駛中的私家車司機及時減速，最後座駕與「死火」私家車距離僅約4個車位，倘若司機收掣不及，壞車司機隨時變成「人肉三文治」非死即傷。

在高速公路壞車後被其他車輛撞及的交通意外時有發生，根據運輸署網頁的指引，當在路上遇上車輛故障時，司機應亮着危險警告燈，盡可能利用車輛餘下的動力把車輛駛向路旁或路肩，在安全情況下落車並遠離行車道。如有防撞欄，應確保自己及乘客也在防撞欄後，並即時報案求助，清楚地說出地點，路名及方向等。但最後提醒在安全情況不確定的情況下，涉事車輛的司機及乘客應留在車內，並戴上安全帶等候救援。