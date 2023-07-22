地盤違規 工友墮斃 一條人命僅罰12.4萬

承建商嚴重錯失 工會斥欠阻嚇懲罰 港島半山羅便臣道一個樓宇拆卸地盤去年發生致命工業意外，一名男工人進行樓宇拆卸工作時，失足從高處墮下重傷昏迷，最終不治。勞工處表示，一名承建商因違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》的規定，被處方檢控，至昨日在東區裁判法院被判罰款12.4萬元。有關注工人權益的工會表示，由於意外性質嚴重，認為是次罰款依舊偏低，未能帶出阻嚇性。

翻查資料，該宗意外發生於2022年7月7日，涉事地盤位於羅便臣道105號翡翠園，當時正進行樓宇拆卸工程，期間一名57歲姓洪男工人在進行清拆重建工作，由10樓天台失足墮地，隨即重創陷入昏迷，救護員到場後將傷者送往瑪麗醫院，惜送院搶救不治，遺下妻子及一對成年子女，案件事後被列作工業意外處理。

各樓層洞口沒加設圍欄 消息指，事發時約有20多名工人在場開工，涉事地盤的各樓層地面均鑿開一個洞口，以便工人將清拆的泥頭直接傾倒落地面，而事主當時則與另一名工友在10樓天台拆卸牆身及清理泥頭，期間疑意外絆倒，跌入洞口直墮地面重傷。據悉，事發時洞口並沒圍欄。

意外發生後，勞工處高度關注事件，並向家屬致以深切慰問，以及即時派員到達意外現場展開調查，並向有關承建商發出暫時停工通知書，停止其一切在有關樓宇的樓面孔洞附近的所有工程，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，承建商在整個樓宇拆卸地盤規劃上出現嚴重錯失，包括事發前未有在涉事用於傾倒泥頭的洞口上加設圍欄、貼上安全告示，以及設置管道等，反映涉事承建商罔顧工人安全。縱使是次罰款看似較以往的數萬元高，惟考慮到該宗意外嚴重性，整體而言仍然認為罰款偏低，未能帶出阻嚇性。