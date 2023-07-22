黃竹坑塌5米高大樹阻路

【本報訊】昨日中午12時許，執法部門接報，指有途人行經黃竹坑海洋公園道18號對開，發現一棵栽種於山坡上、約5米高的大樹塌下，並且壓向行車線。

幸無擊中車輛途人

人員接報到場了解，證實大樹塌下時沒有擊中任何車輛及途人。由於有樹椏阻塞道路，人員隨即通知相關部門派員跟進處理。