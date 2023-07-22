花盆掟街毀車 包致金姪女緩刑

官指曾有類似案底 反映無悔意 終審法院非常任法官包致金姪女Amina在灣仔住所將家傭的雜物掟落街，損壞樓下多輛私家車。她否認兩項刑事損壞罪及一項盜竊罪，案件經審訊後，裁判官王證瑜早前裁定一項刑事損壞罪成，其餘控罪則罪名不成立。經提取相關報告後，王官昨於區院（暫代東區法院）判處被告監禁兩個月但緩刑18個月。王官指本案情節嚴重，被告過往亦有類似案底，反映她沒有悔意，但考慮到她已作賠償，且已還押兩周，故以緩刑處理。

裁判官指本案導致私家車車頭擋風玻璃嚴重損壞，加上被告早前已經有類似案底，判監是唯一選項。不過，考慮到被告患有躁鬱症、專注力不足及過度活躍症，且面對家庭關係差等多重壓力。報告顯示被告處理壓力和情緒能力弱，傾向用激進方式抒發。裁判官認同是次是由家庭糾紛演變為刑事案件，考慮到被告重犯機會低及已作賠償等，決定以緩刑處理。

46歲的被告Amina Mariam Bokhary報稱無業。被告原面對5罪，但其中兩項刑事損壞罪，因涉案證人不願出庭獲撤銷控罪。餘下3罪指她於2022年12月13日及14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑B座，刑事損壞兩輛分屬兩名車主的私家車；及同年12月13日，在上述大廈一單位偷竊屬於Castillon Pacita Bandiala的衣物、一本相冊、兩個錢包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部手機和一串鑰匙。

稱與叔父同姓氏構成壓力 最終被告只被裁定12月14日的刑事損壞罪成，該罪涉及被告將一個重約15公斤的花盆由單位拋到大廈地下，最終令到地下停車場的一輛私家車受損。辯方求情指案件沒有實際導致他人受傷風險，被告因此被捕及被還押一段時間對她已構成影響，且已受到懲罰；又指被告不喜歡在港生活，而其友人亦均移居外地，對她亦有影響。辯方希望裁判官的判刑可讓她即時獲釋放。而辯方早前求情亦稱，被告不幸地與其叔父包致金法官有同一姓氏，令她受傳媒關注，對她亦構成壓力。案件編號：ESCC 2524/2022