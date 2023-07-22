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海龜擱淺 命喪大埔小島
【本報訊】昨日上午近11時，執法部門接獲一名女子報案，指在大埔荔枝莊對開一個小島，發現一隻海龜懷疑擱淺。人員接報到場，經檢視後證實該隻海龜已經死亡，遂把屍體以船隻運返岸上，稍後交由漁護署人員檢走作進一步檢驗以確定死因。
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