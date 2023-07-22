杜蘇芮變熱帶風暴 下周三闖港

【本報訊】菲律賓以東海域的熱帶低氣壓「杜蘇芮」增強為熱帶風暴，天文台表示，至昨晚8時，杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1,210公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，預料其橫過菲律賓以東海域；不過，路徑存在變數，下周後期有可能移近廣東沿岸，亦有可能移向台灣一帶。

天文台預料，杜蘇芮會在未來數天移向呂宋以東海域，並逐漸增強，隨後橫過南海東北部。下周初至中期，華南天氣持續酷熱。

或向台灣移動 另據天文台的預測路徑資訊，杜蘇芮料在下周三（26日）中午時分進入本港800公里範圍，屆時其級別料增強為強颱風，但其後路徑或有機會「一路向北」，接近台灣南部。

早前多個電腦預測杜蘇芮有機會靠近本港，其中歐洲中期天氣預報中心先前亦預測，杜蘇芮下周四（27日）進入香港400公里。不過，中心已修正最新預測為向台灣移動，並於下周四掠過台灣後減弱，且移向廈門及福州方向。

而高空反氣旋會在未來數天為廣東地區帶來普遍晴朗天氣，天文台預測，周末至下周三天氣持續酷熱，大致天晴，但局部地區有驟雨，氣溫介乎攝氏28至34度，下周中期驟雨逐漸增多。