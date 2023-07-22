兩區冚賭掃黃 拉17男女

【本報訊】大埔區執法人員早前根據線報及經調查後，於本周四中午突擊搜查富善街一個樓上單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。人員在單位內拘捕一名62歲男負責人，涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」；另外4男4女（42至64歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

檢電動麻雀枱等 行動中，人員檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀賭具、一批家具及約4,440元現金。該名62歲男負責人已被暫控一項「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」罪，另外4男3女亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於8月25日在粉嶺裁判法院提堂。另一名女被捕人其後獲准保釋候查，須於八月下旬向執法部門報到。

根據香港法例148章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

另外，灣仔區執法人員聯同入境處人員，於本周四下午3時至晚上11時，於區內展開代號「雷霆2023」、「犁庭掃穴」及「虎尾」的掃黃行動。行動中，人員突擊搜查駱克道兩個住宅單位，以及灣仔道一酒店房間，並以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕8名年齡介乎26至37歲的內地女子，所有被捕人士已被扣留調查。