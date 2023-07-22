灣仔鬧市 簷篷鋁板飛墮 途人報案止禍

街坊心驚 撐傘出入保命 繼旺角及西灣河接連發生石屎塌下傷人後，灣仔又發生簷篷部件飛墮意外。一間老牌晒圖影印公司門口的舊式簷篷，昨日清晨突然有鋁板鬆脫「吊吊揈」，途人擔心簷篷塌下傷及無辜，遂報案求助。消防到場拆除鋁板，並移除簷篷上的假天花及燈飾等免除後患。店東事後聘請工人搭棚修葺，並指事故中無人受傷實屬好彩。最近本港接二連三有石屎剝落砸傷途人，市民無不擔心外出隨時危機四伏，促請當局應加強巡查舊樓及簷篷，一旦發現潛在危險須即時拆除，以防患未然。

昨日清晨7時許，有途人行經灣仔蘭杜街2號地下一間晒圖影印公司，發現店舖門前簷篷有鋁板鬆脫，由於擔心整個簷篷塌下會傷及途人，遂慌忙報案求助。消防接報到場，經初步視察後，相信簷篷有塌下危險，遂把鋁板拆下，同時把簷篷上的假天花及燈飾等不穩定配件一併移除。執法人員圍封現場，以便店東善後維修。資料顯示，該晒圖影印公司有逾70年歷史，有10間分店遍布港九及澳門。

雨水侵襲 木板霉爛脫落 據店舖負責人劉先生表示，涉事簷篷有一塊黑色鋁板圍着，昨日清晨該塊鋁板突然甩脫，連同木碎一併墮下，幸當時途人不多，事故中無人受傷實屬萬幸。他又指出，店舖是自置物業，約30年前購入，當時該舊式簷篷已經存在，由於一直完好而沒有拆卸，直至昨日出事，估計是受雨水侵襲，導致木板霉爛而令鋁板脫落。劉續稱，「件事好似整定咁，原本諗住今年維修個簷篷，結果昨早就出事」。他事後已聘請工人搭建棚架，以便向屋宇署入紙申請維修簷篷，「最緊要唔好傷到人」。

在事發店舖毗鄰大廈居住的李太稱，最近本港接二連三發生塌石屎意外，確實令她擔心個人安全。因此日後出街時會小心謹慎，即使落雨走入簷篷下躲避，她會盡量打開雨傘，「就算有乜事都可以擋到吓唔使咁傷」，同時希望政府加強巡查大廈簷篷，一旦發現有危險應即時拆除，一刻都不能拖延。另有街坊許女士謂，可能近期經常打風落雨而令簷篷受損，她認為今次事件與店舖無關，但希望店舖老闆加強留意，政府更要加大力度巡查舊樓外牆結構，一旦發現有危險便要「見一件拆一件」，以保障全港市民的安全。

舊樓失修 九龍城跌石屎 另外，昨日下午5時許，執法部門接報，指九龍城獅子石道與衙前圍道交界一幢樓宇有石屎塌下。人員接報到場，發現地上有數塊碎裂的石屎，上址一幢唐樓的樓底有鋼筋外露，初步相信石屎由該處脫落，事件中無人受傷。人員圍封現場一段行人路，以便相關部門派員處理。