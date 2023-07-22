欠汽車租賃公司費用 官裁《蘋果》須付3.48萬元

【本報訊】由黎智英於1990年開設的壹傳媒有限公司，其集團旗下的《蘋果日報》早前被汽車租賃公司入稟小額錢債審裁處，指蘋果沒有繳付燃油費及汽車保險相關費用，追討超過3.64萬元款項。案件經開審後，暫委審裁官李嘉穎昨裁定原告大部分追討項目均成立，下令《蘋果日報》須支付3.48萬元。

包括燃油費保險費 本案原告是大昌行汽車租賃，被告是蘋果日報有限公司。原告在申索書指被告拖欠36,439.5元，案中涉及23項費用，但雙方只爭議4項費用，包括汽車保單自負額，涉款15,000元；其次是維修費用，即還車時汽車有損壞，此項目涉款8,800元；還有566元油費和180.5元換胎費，合共24,546.5元。

審裁官指出，因有19個項目合共11,893元並無爭議，故被告方須支付該些款項。有爭議項目方面，有關油費及換胎費，原告方未能出示有效單據及發票故不駁回該兩項申索；就汽車保單自負額，被告方確實使用原告汽車時發生交通意外，故申索方要被告繳付1.5萬元保險「墊底費」屬合理；維修費方面，被告方還車時汽車確有損毀，故確須賠償，只是最初報價時為8,000元，後來才改為8,800元，審裁官最終認為應以前者為準。總括而言，就有爭議項目方面，審裁官認為被告須支付23,000元。案件編號：SCTC 8322/2022