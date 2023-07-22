港專酒店航空課程報讀人數增兩倍

【本報訊】中學文憑試周三放榜，然而部分成績未如理想的同學，或改到自資院校碰碰運氣，報讀文憑課程。香港專業進修學校表示，今年應用教育文憑（DAE）課程收生情況理想，同類課程的報讀人數均較去年上升，以酒店款待及航空服務升幅最高，部分選修群組更於放榜日幾近滿額，當中以4個紀律部隊相關課程最受歡迎。

料全面通關增對旅業憧憬 港專表示，今年以4個紀律部隊相關課程為最受歡迎，包括「紀律部隊」、「入境及海關人員備考訓練」、「消防備考訓練」及「警隊備考訓練」，當中的報讀人數佔了整體DAE學額逾30%。呼籲部分在文憑試失手的同學，仍可選擇報讀應用教育文憑課程，完成後可取得等同中學文憑試5科2級成績的正式學歷，以繼續銜接升學。

此外，港專DAE課程的收生數字，亦較去年同類文憑課程上升。截至第一階段報名期，報讀「酒店款待」及「航空服務」相關課程的人數有近兩倍的增長，升幅最高。港專語言通用教育學部主任周漢杰相信，是因為疫情後全面通關，同學對旅遊業的憧憬增加，而旅遊業對人才的需求亦與日俱增，所以多了學生投信心的一票，報讀相關課程。

他續指，除酒店及航空相關課程外，兩個醫護相關科目，即「基礎牙科科學」和「基礎醫療護理」，以及「社會服務」選修群組，亦有超過一倍的升幅，成為今年熱門選修科目。