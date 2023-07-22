麥浚龍父售協興隆母企股權 提及舞台安全

通告指出，買方吳錦勝為一名建築領域的專業人士，在建築與結構方面擁有豐富經驗及知識。並指吳在建築結構方面擁有專業能力，以及潛在舞台安全問題方面的知識，與集團關於工作場所安全問題的價值觀一致。

協興隆由未來文化娛樂間接持有73%股權，餘下27%股權由區家鑫間接持有。協興隆去年7月為MIRROR演唱會負責舞台工程，當時發生巨型屏幕墮下意外，並擊中兩名舞蹈員。意外發生後，政府交代演唱會的意外調查報告，並向協興隆舞台工程有限公司作出檢控，協興隆被控兩項沒有確保僱員的安全及健康、兩項沒有確保存放於處所的作業裝置式物質是安全的、一項沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任及一項沒有就意外發出通告。