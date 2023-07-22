哥球會就粉嶺高球場環評申覆核

【本報訊】香港哥爾夫球會面對政府鐵定9月1日收回粉嶺高爾夫球場舊球場32公頃土地興建公營房屋，再度出招，昨就高球場發展可行性研究環境影響評估報告，提出司法覆核申請，指研究錯誤和不符合規定。

香港哥爾夫球會表示已就WSP （Asia） Limited為項目倡議人所進行的「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究—可行性研究」環境影響評估報告獲批准，昨提出司法覆核申請。是次司法覆核申請主要是針對該研究在環評程序上的錯誤和不符合規定之處，希望透過司法覆核彰顯程序公義和公眾參與的重要性。

球會又稱，由於是次申請已進入法律程序，現階段不適合作任何進一步評論。球會知悉政府將於2023年9月1日收回舊球場32公頃土地，將盡力配合政府就該土地所實施的開放使用和保育措施。

發展局則稱，球會提出司法覆核，不會影響政府於今年9月1日，當有關短期租約用地屆滿後，接收粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東32公頃土地，亦不影響城市規劃委員會繼續推進法定規劃程序。

港府擬收回32公頃土地建屋 環境保護署早前有條件批准有關環評報告，當中條件包括檢視及修改擬建房屋發展的詳細布局設計，以盡量保育近0.4公頃的林地；及詳細景觀及視覺設計，以盡量減少擬建房屋發展對樹木保育、景觀及視覺的影響。粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東32公頃的北端用地發展公營房屋，興建12,000個單位，而南端用地作保育及康樂用途，並在合適規管下開放予公眾使用。