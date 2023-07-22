行會成員撐跨境移植 「器官南下必多於北上」

【本報訊】港府與內地正探討建立跨境器官移植機制，行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文昨出席活動時表示，設立機制完全是應該的事，不少國家或地區亦有類似機制。他指，若有器官因未能過境，導致有病人不能受益，形容是浪費，非常可惜。

高永文重申，器官未能在當地進行配對，才會透過捐贈到其他有需要地方，強調機制是基於雙向公平的原則，而內地捐贈器官的規模較香港大，故內地有器官來港的機會，必定多於香港器官北上。

交流助大灣區供港式醫療 另外，為促進兩地醫療專才的經驗交流和互相學習，醫管局去年推出「大灣區醫療人才交流計劃」，安排內地醫護人員來港交流、實習。高永文認為計劃可取，有助減輕公營醫療體系的負擔，日後可考慮再擴大規模。

他又指，政府推動香港與大灣區其他城市醫療融合，並非將香港醫護人員推到大灣區，而是將港式醫療管理和專業管治，推展至大灣區，令在大灣區居住的港人和其他居民，可選擇「港式醫療」。

跨境器官移植機制令市民一度擔憂，或影響本地器官移植分配，甚至有人網上呼籲他人取消器官捐贈登記等。截至今年4月，中央器官捐贈登記名冊曾持續出現不尋常的取消登記，5個月內收到逾5,700宗相關申請，當中逾半是無效申請。