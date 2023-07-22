染腦膜炎雙球菌 67歲翁命危

入侵血液 發燒4日後昏迷 衞生署衞生防護中心正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，這疾病是經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫而傳播。個案涉及過往健康良好的67歲男子，他於7月16日開始發燒，其後於7月20日被發現失去知覺，同日送往北區醫院急症室，入院接受治療。臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，病人情況危殆。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實有腦膜炎雙球菌。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。衞生防護中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤。病人的一名家居接觸者出現病徵，署方已安排他到北區醫院接受診治，他情況穩定。

一家居接觸者出現病徵 衞生防護中心表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日。

感染須盡快抗生素治療 有關臨床病徵並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。