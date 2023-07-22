外圍金融環境疲弱 企業營商氣氛料回軟

【本報訊】企業營商氣氛料於今季回軟，政府統計處發表的第3季業務展望統計調查結果顯示，預期第3季的業務狀況較上季佳的受訪者只佔16%，較上季的相應比例的25%，下跌9個百分點。港府展望金融狀況收緊和外圍環境疲弱將繼續影響營商氣氛。

統計處於6月至7月訪問各行業中約560間大機構的高級管理人員的意見，整體而言，預期第3季的業務狀況較上一季為佳的受訪者佔16%，比預期較差者（10%）所佔的比例為高。不過，若與上季同類調查比較，認為第3季的業務狀況較上季佳的受訪者的比例為16%，較上季的相應比例（25%）為低。而預期業務狀況較上一季為差的受訪者的比例則於第3季維持不變（10%）。

港府：普遍維持樂觀 受訪者總體而言，預期第3季的業務狀況較第二季為佳或大致維持不變，尤其在住宿及膳食服務業中，有顯著較多的受訪者預期今季其業務狀況較上季為佳。反而地產業有較多受訪者預期業務狀況較上季差。受訪者又預期，業務量、就業人數、貨品售價／服務收費較第二季上升或大致維持不變。

港府表示，大型企業的營商氣氛較3個月前有所回軟，但普遍維持樂觀。大型企業的招聘意欲亦保持正面，展望金融狀況收緊和外圍環境疲弱將繼續影響營商氣氛，但本地經濟復甦，加上政府推出的措施應會提供支持。