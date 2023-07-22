旅團逼爆紅土不寧 議員撐辣招撥亂反正

中港兩地通關後，內地旅行團「逼爆」紅磡、土瓜灣再現，旅遊業監管局5月施加「辣招」，不准安排旅行團同日於土瓜灣區食肆用膳，與九龍城區商店購物等，有酒樓無奈結業。旅監局行政總裁方安妮與九龍城區議員昨早視察紅磡和土瓜灣一帶，了解接待內地團食肆和商戶的運作情況。旅遊業界相信措施會維持長時間，樂見部分旅行團轉到尖沙咀等旅遊區；餐飲業則稱已向當局反映意見。

多名九龍城區議員昨早乘坐旅監局安排的小巴，巡視接待內地團商舖一帶的情況。議員楊永杰認為，有主力做團餐的酒樓因旅監局辣招而結業是「撥亂反正」；過去有接待旅行團的酒樓，動用大量警力和地區力量，協助維持秩序。他認為旅監局新招並非干預自由市場，旅行團仍可安排旅客到其他地區購物，再來九龍城用膳。

香港旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，據他理解，相關措施屬行政指令，沒日落條款，相信措施會長期生效。自從通關後，旅行社及註冊店舖都緊守旅監局指引，旅遊業界亦希望盡量分流旅客到不同地區，例如部分內地團會到新界食盆菜，或到海上餐廳用膳。

團餐食肆東主訴苦 對於有旅行團改到尖沙咀一帶的酒樓用膳，崔認同安排，能令旅客集中於旅遊區，減少影響住宅區居民，並估計團餐成本與過往相差不大，未必影響團費。他又透露，月底會再有新的海上餐廳投入服務。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則稱，近日陸續收到土瓜灣團餐食肆東主訴苦，並已向個別旅監局成員，以及旅遊事務專員反映情況，而食肆亦「不會坐以待斃」，考慮搬到其他區接待旅行團。但他強調，旅監局沒諮詢餐飲業界便一刀切，不公平之餘，做法亦干預自由經濟運作。

他坦言，每日只得數十個內地團，較疫前日均300至400團大減；旅監局應限制旅行社安排到土瓜灣一帶的旅行團或旅客數量，而非限制到訪商戶的旅客不能到同區餐廳。

崔定邦 黃家和