紅隧來回行車道 8線變4線

李耀培

【本報訊】紅磡海底隧道實施「易通行」後，收費廣場來回行車線將由8條減至4條，包括一條行車線預留予巴士行駛。香港汽車會會長李耀培提醒，往九龍方向的駕駛人士，出隧道時應因應目的地，盡早選定行車線，避免臨急切線釀成意外。

專家籲慢駛經過收費亭 李耀培對紅隧實施易通行表示歡迎，但同樣認為紅隧是本港車流量最高的隧道，不期望實施易通行能大幅減低車流。他又說，較大型的車輛經過收費廣場時，一般會減慢車速，目前收費亭仍未拆除，籲所有駕駛人士經過時慢駛，保持安全，勿因實施易通行而以一般車速駛經。

另外，運輸署提醒市民，紅磡海底隧道一帶明日（23日）凌晨一時起分階段實施臨時交通安排。來回方向及其支路將會由凌晨4時至5時臨時封閉。臨時封閉期間，共有9條通宵專營巴士路線，包括N11、N118、N121、N122、N170、N171、N182、N373、N368號線，以及通宵專線小巴49S路線，將改道行經東隧或西隧。