運署：易通行改善車輛亂切線

羅淑佩

【本報訊】紅磡海底隧道繁忙時段長期擠塞，運輸署署長羅淑佩認為，實施易通行可改善及減少入隧道前車輛不斷切線而構成的混亂場面，但承認難以立即改善擠塞情況，料有待3條過海隧道實施「不同時段不同收費」，才有望改善。

難改善擠塞情況 羅淑佩又稱，易通行偵測系統設於紅隧管道出入口的天花結構上，提醒司機若跟車太貼，而前面是大型車輛，或會影響系統讀取車輛，籲車與車之間盡量保留空間。運輸署已因應紅隧車流量，額外加裝偵測鏡頭，有需要時或會再改善。

至於3隧分流方案今年6月底通過，有待政府8月2日收回西隧專營權時同日實施。屆時首階段「633」方案下，西隧私家車收費將由75元減至60元；紅隧、東隧則分別加10元及5元，劃一收30元；的士則劃一收25元。

次階段料年內落實並引入「不同時段不同收費」，繁忙時段即早上7時半至10時15分，及下午4時半至7時，私家車收費為「644」，即西隧維持60元，紅隧、東隧加至40元；非繁忙時段即晚上7時至翌日早上7時半，3隧劃一降至20元。