紅隧明起推易通行 嘟卡失敗 的哥火滾

運署協助調整後 失敗率仍達15% 紅磡海底隧道明日清晨5時起實施「易通行」，的士業界仍充滿憂慮。就易通行今年5月起先後在3條政府隧道實施，業界指不少的士司機至今仍未能自動繳付隧道費，失敗率逾15%，批評運輸署無解決問題。運輸署署長羅淑佩回應說，連月來已持續支援業界，反問「唔係有冇注意到嘅問題，而係幾時先令到佢哋百分百滿意？」

的士司機專用的「司機卡」讀卡繳費情況一直不理想，的士車行車主協會會長鄭敏怡說，運輸署指問題由司機卡擺放位置欠妥所致，但不少司機經署方協助調整卡後，平均過隧道5次，仍有一次讀卡失敗。過去一星期數據所示，其的士車隊讀卡失敗率仍達11%至15.6%。她形容業界如「熱鍋上的螞蟻，好想同政府求藥」，徹底解決問題，更擔心紅隧明起實施易通行或再次出現混亂。

至於運輸署推出的士司機專屬的手機應用程式，讓的士司機查閱未能順利繳款紀錄，並自行繳費。

平台運作欠穩定 鄭敏怡指該平台運作欠穩定，例如不時無法生成二維碼，「3次只有一次成功」，業界需要額外時間處理。她批評署方「無試好就推出，一用又用唔到！」

去年推行易通行以來，羅淑佩表示一直有特別人手去照顧的士業界，幾乎每天均與業界保持聯絡，例如商用司機應用程式、隧道費結算表等，均是專為的士業界準備，惟每每完成後，業界再要求增加功能、轉換模式，「我哋每一樣都做緊，亦都做咗。」

羅淑佩表示一直按業界要求改善，「唔係有冇注意到嘅問題，而係幾時先令到佢哋百分百滿意？」運輸署早前成立服務中心為的士檢查，共處理182個有問題的士；以全港的士數量逾1.8萬輛來看，「比例上唔係大得咁緊要。」