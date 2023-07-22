通關人流多 議員倡延服務時間

羅湖口岸施工 擴大容量

委員會主席劉國勳指，福田口岸的使用率與羅湖口岸相若，部分假日更超越羅湖，關注當局能否延長各個陸路口岸在假日高峰期的服務時間，議員陳沛良亦指，各個口岸開放時間不一，希望非24小時開放的口岸能統一時間，方便市民。當局指曾研究將落馬洲支綫口岸服務時間延長至凌晨2時，但考慮到鐵路收車後進行維修的時間只有兩小時，有需要確保鐵路安全和營運可行性，形容再壓縮的空間不大，會再作研究。