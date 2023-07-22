通關人流多 議員倡延服務時間
【本報訊】立法會北部都會區發展事宜小組委員會昨日討論邊境管制，議員關心通關後多個口岸出現人潮，尤其在假日的高峰期，促當局延長口岸服務時間，當局回應指正進行有關研究，惟落馬洲支綫口岸因要配合港鐵維修，延長服務時間的空間不大。
羅湖口岸施工 擴大容量
委員會主席劉國勳指，福田口岸的使用率與羅湖口岸相若，部分假日更超越羅湖，關注當局能否延長各個陸路口岸在假日高峰期的服務時間，議員陳沛良亦指，各個口岸開放時間不一，希望非24小時開放的口岸能統一時間，方便市民。當局指曾研究將落馬洲支綫口岸服務時間延長至凌晨2時，但考慮到鐵路收車後進行維修的時間只有兩小時，有需要確保鐵路安全和營運可行性，形容再壓縮的空間不大，會再作研究。
本港和深圳市政府正推動洪水橋至前海的港深西部鐵路，並完成首階段研究。當局正參與次階段研究，包括與深圳方面研究新的檢查模式提升通關效率，包括使用「合作查驗、一次放行」模式過關，讓市民「排一次隊，檢查一次」就能過關，亦會繼續研究利用科技，如採用生物特徵幫助清關，讓市民「直接行過」就能過關。現時不少管制站正在改造，包括羅湖、新皇崗口岸和未來沙頭角口岸，過程都會擴大容量。
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