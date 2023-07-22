離岸公司 中間人 收購 幕後人唔出頭

【本報訊】本報踢爆有人密謀在北都區範圍擬建假墳、魚塘和寮屋，霸地自肥，博政府收地騙取賠償。據了解，已有4至5個黑幫蠢蠢欲動，不擇手段爭地盤分一杯羹。本研社亦指財團囤地都會以不同手法試圖隱藏身份，例如利用俗稱「艇仔」的中間人代為收購，或安排律師或秘書公司代持買地公司的股份。

蠔殼圍絕大部分面積都屬於「保育區」內的魚塘濕地，由於鄰近吹捧多年的河套區，地價水漲船高，一直有買家進場囤地。記者事後向村民打聽事件時得悉，有受北都計劃影響村民直言確實存在鄉黑勾結，而且黑幫招數多多，如魚塘及寮屋等無人認領，黑幫會找人認頭，一干人等就會瓜分巨額賠償。另有人擴建或違法興建魚塘，更有倉庫遭人縱火，亦有黑幫攔路收過路錢或強要對方賣地或平價轉讓。

涉澳門賭業人士證券公司 此外，本研社指在蠔殼圍最常見的囤地手法，就是以英屬處女島等離岸公司直接或間接收地。由於這類離岸國家有較寬鬆的披露要求，又容許代持股份等安排，加上在本港難以或無法查冊，令真正買家及業主身份更難以追查。蠔殼圍土地業權7組買家身份均耐人尋味，有買家是由老闆及其家屬任董事的23間公司組成，另有買家是澳門賭業人士及證券公司老闆。此外，多名買家代表多間離岸公司簽署買賣合約、曾涉收地賄賂案。另有買家是內地人，為政界人士，與新界鄉紳關係密切。