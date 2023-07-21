夕陽行業吊鹽水 煙稅暴增冇運行

政府控煙有唔少舉措，譬如增加法定禁止吸煙區、疫情嚴峻期間加強打擊街頭除罩吸煙，違者可被罰款5,000個大洋、宣傳無煙都市甚至研究是否應禁止向某一年期後出生嘅人士售賣煙草產品等，之不過，官僚指出，每次加煙稅後，戒煙人數都增加。換言之，喺政府心目中，狂加煙稅係控煙相當有效措施。

實情又如何？呢，2月公布嘅財政預算案宣布即時增加煙草稅，每包增加12蚊，主流香煙售價一包要78蚊，對於普羅煙民，唔戒煙即係要焗食貴煙，煙癮大嘅就更加攞命！想「飯後一支煙，快活過神仙」嘅就不惜鋌而走險，幫襯私煙。

呢嗱！傳統報紙檔單靠賣報紙根本搵唔到食，惟有賣埋煙仔、蒸餾水及一啲零食撐住；依家因煙稅暴增令生意大跌，唔係啲煙民戒煙，而係轉去食私煙吖！全港報販大聯盟及報販協會發起業界聯署「反對再增加煙草稅」，獲超過500個報攤簽署。有報檔代表大呻，自煙稅大增後，報檔整體生意大跌五成，影響生計，呼籲政府應優先打擊私煙。大聯盟召集人指，自今年2月增加三成煙草稅後，非法私煙嘅宣傳及銷售隨處可見，透過網上或以線下形式，包括俗稱「點心紙」嘅私煙傳單唾手可得，形容「私煙橫行」，拖累報檔生意。

私煙猖獗確係不爭嘅事實，海關近幾個月破獲嘅未完稅煙，市值動輒過億元。5月喺屯門躉船裝卸區破獲嘅懷疑私煙數目高達3,200萬支，估計市值近1.2億元。數據顯示，截至5月30日，檢獲私煙數目達3.94億支，令人咋舌！政府一直強調會嚴厲打擊私煙買賣，之不過有論者指執法部門人手有限，加上私煙集團近年轉以海路走私入口，海關執法愈來愈困難。此外，不法分子透過網上售賣，甚或利用海外登記網站推廣私煙，提供「試食」；可見「道高一尺 ，魔高一丈」！

業界理解政府目標係想降低吸煙率，之但係「私煙問題太明顯太離譜，一日私煙存在，再辣嘅控煙政策也是徒然！」業界所指不無道理。官老爺一見有指摘加煙稅未必能有效控煙就動真火，以為民間百姓睇小政府控煙嘅能力，甚至係侮辱政府控煙嘅決心。點敢吖！業界希望當局認真研究加煙稅帶來嘅弊病，控煙亦應以打擊私煙和防止私煙流入本地市場為首要任務啫！報販協會主席就指今年4月揭發有網站疑似出售私煙，時至7月該網站仍然存在。呢！尋日海關搗破深水埗懷疑私煙儲存倉庫，檢約42萬支懷疑私煙，估計市值約150萬元。利之所在，大有大做，細有細玩！打擊私煙，真係要加把勁！