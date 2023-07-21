冰鑑春秋：還看不清老美嘴臉嗎？

美國前國防部長埃斯珀，最近也和多數美國卸任政客一樣出書撈錢，積極露面以增加銷量。在談到侯友宜認為兩岸局勢穩定後將把兵役調回4個月時，認為這是向美國與全世界的台灣支持者發出錯誤信號，他以為增強防禦能力、強化盟友網絡，將帶給台灣更好談判地位。

他說，美國之所以願意大力援助烏克蘭，正是因為烏克蘭人民願意為自己的國家而戰，而芬蘭採取徵兵制，每年參加軍演，也讓西方國家願意讓他加入北約。台灣如果希望未來美軍介入台海戰事，那麼台灣也應該盡力展現防衞自己的決心。

老埃的說法看似言之成理，但實際上卻是幫美國辯護的推託之詞。烏克蘭根本就是因為相信美國的承諾，才陷入國破家亡的危境，結果美國還是不肯出兵，連軍援的武器都有所限制。芬蘭徵兵制與軍演搞了幾十年，為甚麼現在才加入北約？是因為俄羅斯變弱了，而不是西方國家賞識芬蘭人民的勇氣。台灣一直想增強防禦能力啊，但哪個不肯賣F35，不肯賣神盾艦，不肯給台灣高科技武器，只願意賣近戰防禦武器，要台灣人用血肉去填坑的惡霸是誰？不正就是美國嗎？

美國選擇了和中華人民共和國建交，選擇了撤出台灣，近年還一再用兵推告訴全世界，兩岸一旦開戰，就算美軍介入，解放軍依然可以登陸，美軍傷亡慘重卻徒勞無功，所以台灣應該自己囤積彈藥，做好和解放軍玉石俱焚的準備。請問這些訊息是誰發出的？不統統都是美國自己嗎？

台灣過去徵兵了數十年，美國卻拒絕讓台灣參加軍演，所謂的盟友也一個個選擇放棄台灣和大陸建交，現在卻回過頭來指摘台灣沒有防衞自己的決心？還有人看不清楚美國人的嘴臉嗎？