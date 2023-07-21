議論縱橫：金融安全 應予重視

香港作為中國的一個國際金融中心，大受美國對中國的打壓所影響。自2018年初，美國前總統特朗普無端端對中國貨品開徵額外關稅後，打壓即開始。其後美方以國家安全為藉口，實施近乎全方位的封殺。

港股於2018年1月創出33,154點的歷史高位，其後5年半形成大型上落市。自2020年中人大通過國安法後，中美的裂縫進一步拉闊，香港的金融市場所受的打擊更大。

很多港人不意會，前特首林鄭只能以現金出糧當中的涵義。有人會問，即使外資銀行不開戶口，難道中國銀行也不可以嗎？非常明顯，美國對中國及香港的金融制裁，內裏乾坤錯綜複雜，政府不方便多作解說。美國的金融霸權與軍事霸權同樣凌厲。

2020年6月國安法通過，2021年2月恒指最後一次升上31,085點接近前時歷史高位的水平，其後便反覆下瀉，最低跌至去年10月的14,687點。除卻少數觸覺敏銳的股民，在2021年6月之前清貨離市，不再買賣港股之外，其餘絕大多數股民都重重被困。此外，由去年4月開始，港股的成交量銳減，事緣美國不准其基金持入某些港股的公司，又逼美國上市的某些中概股退市，港市的參與者萎縮，交投自然大減，有人說是塘水滾塘魚的格局。

當然以中國的綜合國力，其經濟會持續以高速增長，出口的產品不愁沒有市場，科技方面穩步前進，要撐起香港這個國際金融中心，並不困難。

然而港人應認清大勢，今日已非2018年前的大局，無論是哪一類資產都會受影響，其價格變動將有範式的轉變，應提高警惕。金融安全乃國家安全的重要環節，特區政府有關官員應予以適當的重視。