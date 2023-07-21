筆下風雲：晶片禁令 愚不可及

美國對中國的科技打壓，並無隨白宮高官不停訪華而停止。消息指，拜登計劃8月底前完成提案，將審查並限制美國資金對中國半導體、量子運算和AI產業進行投資。同時擬再次擴大對中國大陸的科技封鎖，繼續收緊出口限制。此舉不僅扼殺中國科技發展，更等同扼殺美國半導體企業的生存空間。

英特爾、高通、英偉達三大科技巨擘的高層代表，日前會見美國國務卿布林肯與商務部長雷蒙多等官員，要求拜登政府避免加強管制對中國的半導體出口。美國半導體產業協會（SIA）警告，限制對中國銷售晶片，勢必嚴重損害美國半導體業務發展與利益。事實上，英偉達創辦人黃仁勳早就揚言，美中對峙衝擊晶片業，重傷的是美國科技企業。

黃仁勳的說話非常有代表性，基本上就是美國半導體企業心聲，皆因中國市場佔去這些企業出口的半壁江山，約三分之一的晶片都是銷往中國。過去華府對中國大打晶片戰，已逼得這些企業喘不過氣，只能在灰色地帶游走，例如對中國提供「特供版」晶片避開禁令。如今拜登連這類「特供版」也想禁止，美企完全無生意可做，損失由誰彌補？

須知道，高科技企業牟利之餘，同樣需要大量資金投入研發，推動半導體往更高端方向發展，在在需財。要是這些企業利潤大減，投入研發的資金必定相應減少，最終只會導致技術停滯不前。更不必說，中國自主研發的步伐一直沒有停止，儘管困難重重，但假以時日必能克服。此消彼長，若干年後美國半導體產業是否還能領先全球，不言自明。

明乎此，拜登對華實施的晶片禁令，可謂愚不可及，有傳華府可能將最新禁令延至明年實施，是耶非耶，拭目以待。