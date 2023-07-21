政情：回憶放榜 鄧飛 方國珊 分享苦讀時光

每年DSE（中學文憑試）成績公布，公眾最關注邊個係「狀元」。放榜回憶，年少時曾成為「榜眼」嘅議員鄧飛話求學時代嘅物質，遠不及今日嘅學生哥咁豐盛，但反而可以令佢心無旁騖，潛心苦讀；西貢區議員方國珊（哪吒）就上載咗張青春少艾嘅舊照，自揭當年會考成績唔理想。

鄧飛匿校長室睇書 當年讀高中嘅鄧飛，係參加電視台舉辦嘅問答比賽而奪得亞軍；雖然佢嘅「榜眼」榮銜並非因會考成績而得，但對於知識嘅要求仍相當高。提到今年DSE狀元較往年為少，只得4位，鄧飛笑指今日科技產品層出不窮，加上過去幾年疫情，令學生失去讀書嘅氛圍。

鄧飛形容時下有啲聰明嘅學生可以做到Multiple tasks（一心多用），既可以一邊聽歌、一隻手打機、另一隻手用嚟揭書，但畢竟只係少數！其實唔少學生哥一隻手打機就Game over、一隻手翻書又乜嘢都記唔到，返入課堂時自然心慌慌啦。反倒是大家共處一室，喺學習氛圍之下更能安靜咁學習。

喺佢嘅求學時代，冇咁多豐富嘅電子產品可供娛樂，而佢曾私下向教職員要求舊校舍嘅鎖匙，以便靜靜雞咁匿喺校長室睇書，全無干擾。熱愛睇書嘅佢雖可稱得上「書迷」，但佢話好少逛書展，因為擔心自己忍唔住手，買得太多咁話。

哪吒因成績差落淚 因應DSE放榜，哪吒亦喺社交平台上載自己嘅學生照，貼文話同學考得高分當然值得高興，成績唔理想亦毋須氣餒，而佢當年會考都只係15分。雖然哪吒後來去美國留學，但至今佢仍清楚記得，自己因會考成績而落淚。之不過，喊完一場後又再重新開始，選擇重讀中五，讀多年畀自己多一次機會，結果順利升上中六。

哪吒話日後投身社會感到自己有不足，於是修讀屋宇設備工程師並取得資格，舊年再進一步，報讀埋消防工程碩士。佢強調並非一試定生死，回望過去，自己所受嘅挫折唔會比其他人少，但只要相信仲有機會同埋唔好自滿，前路係點就唔使過分憂慮。

方國珊上載中學時代嘅學生照。 方國珊