元朗大埔兩小時內兩貨倉失火

【本報訊】昨日下午2時許，元朗白沙山路一個貨倉，內裏存放的塑膠及電子產品突然起火燃燒，冒出的濃煙沖上半空，滾滾黑煙遠處清晰可見，有附近居民見狀，隨即報案求助。消防接報趕至，隨即拖喉灌救，貨倉4名員工自行疏散，另附近約22名市民須離家至安全地方暫避。

一孕婦不適送院 至傍晚約6時，現場火勢受控，惟消防仍需向火場不斷射水降溫，至於起火原因仍有待調查。火警期間，一名孕婦懷疑不適，需由救護車送院檢查。受火警影響，公庵路及僑興路（來回方向）近白沙村全線須一度封閉，交通略受影響。

在不足兩小時後，大埔洞梓路一個儲存建築物料的貨倉亦發生火警，冒出火舌及大量濃煙，有附近居民赫見發生火警，遂慌忙協助報案。消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，其後把火勢救熄。

據悉，事發時貨倉工人剛巧出外用膳，事件中無人受傷，亦毋須疏散。消防經初步調查後，相信有電線短路引致火警，起火原因沒有可疑。因應兩宗火警，消防處指在現場救火時，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，應關閉門窗及保持鎮定。