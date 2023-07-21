自炒翻滾困車廂 老的哥奇迹輕傷

凌晨彎位驚險意外 執番身彩 昨日凌晨一輛空載的士沿長沙灣大埔公路行駛，在駛經一個彎位時，的士懷疑失控自炒翻滾，最後向左翻側橫亘路中。消防接報趕至，救出被困車廂七旬的哥，他奇迹僅受輕傷，需送院治理。另外，油麻地一輛電單車，疑爬頭時收掣不及與一輛客貨車碰撞，南亞裔鐵騎士人仰車翻，幸他僅受輕傷送院。

昨日凌晨2時許，一名姓陳（70歲）男子駕駛空載的士，沿大埔公路-琵琶山段往深水埗方向行駛，當駛至近金山郊野公園咪錶停車場對開一彎位時，的士懷疑突然失控，繼而翻滾向左翻側並停在慢線，陳受傷被困車內，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。消防接報趕至，迅速打開車門救出被困的哥，他獲救時清醒，但頸及背部受傷，經救護員敷治包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

執法人員封鎖現場，肇事的士車頭損毀，車頂和車身凹陷，車上雜物散落地上。由於的士翻側阻礙交通，消防遂合力把的士移正。其後，執法人員召來拖車，拖走涉事的士善後維修，至於意外經過及原因，有待進一步調查確定。受意外影響，現場交通一度受阻，直至現場清理完成，交通始陸續回復正常。

貨Van撼撞 南亞鐵騎士人仰車翻 另外，昨日中午12時許，一輛電單車沿油麻地佐敦道行駛，期間鐵騎士懷疑收掣不及，電單車與一輛客貨車相撞，33歲南亞裔鐵騎士的腳、頸及臀部受傷，需由救護車送院治理。姓韋（47歲）客貨車司機沒有受傷，留在現場協助調查。

有「車Cam」拍下意外經過，影片顯示電單車沿佐敦道慢線往九龍站方向行駛，在駛至近九龍佐治五世紀念公園對開時切出中線，一輛客貨車亦由快線切入中線，鐵騎士隨即收慢車速。其後電單車從客貨車左邊爬頭，未料客貨車再切入慢線，結果與左方電單車發生碰撞。鐵騎士頓失平衡，人仰車翻倒地受傷。