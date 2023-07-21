香港仔漁船變賭船 拘18人

另搗上水旺角兩單位 共31男女就逮 不法分子暗營賭檔，竟由陸上移師海上，直把漁船變賭船！執法部門前日在港九新界採取行動，接連搗破3個賭檔，拘捕主持及賭客共49人，當中揭發一艘停泊香港仔的漁船暗營賭業，賭枱、啤牌等賭具一應俱全，招徠近20名賭仔上船「一試手氣」。另外，上水和旺角分別有單位被闢作百家樂和釣魚機賭檔，本地、內地及巴基斯坦籍人士均成「座上客」，涉案人士最終難逃法網。

船上檢木家具現金啤牌 港島總區執法人員於本周三採取行動，突擊搜查一艘停泊於香港仔石排灣道一市場對開海旁的漁船，搗破一個非法賭檔，檢走一張賭博用木枱、兩副啤牌、一批家具及約12,000元現金，經初步調查後，以涉嫌「經營賭博場所」拘捕船上姓黃（32歲）男負責人，另外5名本地男子及12名內地男子（25至59歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

而為響應粵港澳三地聯合打擊有組織犯罪活動及堵截黑社會收入來源，邊界區執法部門經情報收集及調查後，同日突擊搜查上水新豐路一個單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，檢獲兩張百家樂賭枱、90副啤牌、約11萬元現金、面值約41萬元籌碼及一批家具。人員在該單位內，以涉嫌「經營賭博場所」拘捕兩名女子（44至60歲），另有5男13女本地人及3男一女內地人（29至73歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

另一邊廂，執法人員於旺角區打擊罪惡，期間巡查25間場所，截查487男461女，其中在上海街一大廈住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，檢走場內兩部釣魚機、4部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及近千元賭款，拘捕單位內一名姓陳（63歲）女負責人及6名賭客（27至64歲），包括3男兩女本地人及一名巴基斯坦籍男子。

冚毒窟檢可卡因拘11人 此外，人員在砵蘭街一住宅單位搗破一間懷疑毒窟，以涉嫌「經營毒窟」拘捕一名姓關（42歲）男子，單位內8男兩女（43至69歲）則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕，並當場檢獲一批證物，包括小量懷疑可卡因、約3,000元營運金額及一些懷疑用作吸食毒品的工具等。同時，人員於亞皆老街一遊戲機中心內截查一名姓蔡（35歲）男子，他因欠交罰款被通緝，已被拘捕帶走。所有被捕人士均已被扣留調查。