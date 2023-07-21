與交警相撞 貨Van損毀 車主向警務處長索償

事發逾一年 指警員疏忽引致意外 隸屬西九龍總區交通部的一名警員，去年駕駛電單車於大角咀合桃街及必發道與一輛客貨車相撞，令電單車翻側，交警亦倒地受傷，客貨車則車頭損毀。事隔逾一年後，肇事客貨車車主入稟區域法院，民事控告警務處處長，指涉事交通警疏忽引致意外發生，故警方須負上轉承責任，並要作出賠償及支付訟費等。

原告是肇事客貨車車主黃敬荃（譯音），被告是警務處處長。據入稟狀稱，原告的客貨車於去年3月9日約中午12時，在必發道與合桃街交界與一名警員駕駛的電單車發生意外，令原告造成損失。原告認為意外是該警員疏忽或違反法定及謹慎責任所致，被告作為僱主亦須負上轉承責任，故要賠償，向原告支付訟費及利息。

交警當時正追截違規車輛 資料顯示，涉事警員隸屬西九龍總區交通部，當日駕駛電單車沿合桃街北行巡邏時，發現一輛私家車在合桃街與必發道交界讓線位沒有停車「掂行掂過」。警員懷疑該私家車違反交通規例，遂立刻尾隨追截。

當警員的電單車駛至上址交界位時，與沿必發道駛至的肇事客貨車相撞，電單車隨即向右翻側，交通警亦倒地受傷。途人見狀報警，警員其後到場封路及指揮交通，涉事交通警手部受傷，須由救護車送院治理，客貨車則右邊車頭損毀。據悉，涉事的客貨車剛剛新車落地。案件編號：DCCJ 3003/2023