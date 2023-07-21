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堅尼地城墮枯枝 壓毀消防栓

現場有消防栓損毀。（張開裕攝） 現場有消防栓損毀。（張開裕攝）
現場有消防栓損毀。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午9時許，港島堅尼地城士美菲路及薄扶林道交界一棵大樹上，有一截約一米長的枯枝折斷，並從高處飛墮路面，現場對開路邊一組消防栓，懷疑被砸毀跌入行車線，幸好並無波及途人或車輛。消防接報後到場視察，並於路面放置雪糕筒提醒市民注意，稍後會安排相關人員到場修復。
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