7月21日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月21日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
堅尼地城墮枯枝 壓毀消防栓
現場有消防栓損毀。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午9時許，港島堅尼地城士美菲路及薄扶林道交界一棵大樹上，有一截約一米長的枯枝折斷，並從高處飛墮路面，現場對開路邊一組消防栓，懷疑被砸毀跌入行車線，幸好並無波及途人或車輛。消防接報後到場視察，並於路面放置雪糕筒提醒市民注意，稍後會安排相關人員到場修復。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230721-0721_00176_225/堅尼地城墮枯枝--壓毀消防栓
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc