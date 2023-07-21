集體炒舖牙醫脫罪 當局提上訴

【本報訊】證監會於2015年首次就無牌集體炒舖提出檢控，落案起訴牙醫冼仲彥及其營運的公司經營受規管活動業務等4罪。經審訊後被裁定所有控罪均罪名不成立。律政司其後以案件呈述方式提上訴，希望上訴庭釐清原審法官所作裁定的法律觀點是否正確。上訴庭昨開庭聽畢雙方陳詞押後裁決，並將於半年內頒布書面判詞。據庭上披露，本上訴結果旨在釐清法律問題，不會影響被告無罪的裁決。

釐清法律觀點 不影響裁決 兩名答辯人分別是冼仲彥及其營運的IPFUND Asset Management Limited。是次案件呈述要求上訴庭釐清原審法官陳仲衡之一連串裁定是否正確，包括裁定涉案購買16項物業的空殼公司是私人公司、裁定投資者購入的權益是空殼公司股份、裁定空殼公司的股份都是條例所豁免的「私人公司股份」、裁定投資者於空殼公司的股份不屬於集體投資計劃中的權益、裁定IPFUND營辦的投資項目不是證券交易，以及裁定兩名被告罪名不成立是否正確。

案件發生於2011年2月至12月，控方案情指IPFUND安排投資者集體投資16個商舖物業項目，每項吸引了14至60名投資者；當中4項虧蝕，餘下12項，令投資獲利共3,062萬元，IPFUND亦從中收取了201萬元顧問費。案件編號：CACC 291/2021