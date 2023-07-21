煙稅大增 私梟橫行 報販生意暴跌五成

政府今年2月公布的財政預算案宣布即時增加煙草稅，每包增加12元，主流香煙零售價一包達78元。報販代表指加煙稅令生意大跌，但私煙活動猖獗。全港報販大聯盟及報販協會發起業界聯署「反對再增加煙草稅」，獲超過500個報攤簽署。有報檔代表指，自增加煙草稅後報檔整體生意大跌五成，影響生計，更形容目前是「私煙橫行」，呼籲政府應優先打擊私煙，亦計劃約見立法會議員反映意見和憂慮。

全港報販大聯盟召集人李榮栢指，自增加三成煙草稅後，非法私煙的宣傳及銷售隨處可見，透過網上或以線下形式，包括俗稱「點心紙」的私煙傳單，形容目前是「私煙橫行」，拖累報檔生意。業界理解政府目標是降低吸煙率，但在未處理好非法私煙問題前，政府再加煙稅或者推出其他控煙政策一定未見其利先見其害。他認為這些限制只能規管到合法報販，私煙黨不會遵守控煙措施，直言：「私煙問題太明顯太離譜，一日私煙存在，再辣的控煙政策也是徒然！」

售價與鄰近地區差距大 報販協會主席林長富批評，當局沒有認真研究加煙稅帶來的弊病，又舉例今年4月揭發有網站疑似出售私煙，時至7月該網站仍然存在。他指本港香煙售價和內地、澳門、東南亞等鄰近地區差距甚遠，憂慮政府對私煙問題難以執法。業界呼籲，政府在制訂控煙政策時充分考慮私煙問題，就控煙工作諮詢公眾時，多聆聽及了解業界意見。

在深水埗經營報紙檔的檔主林潔卿表示，自年初增加煙草稅後，報檔整體生意大跌五成，現時生計也成問題，懇請政府停止再增加煙草稅，並優先打擊私煙。